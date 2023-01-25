المصدر: وكالات

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قال الديوان الوطني للأرصاد الجوية إن عاصفة ثلجية هبت على على شمال الجزائر منذ أول أمس الاثنين.

وتراكمت الثلوج على الأرض والأشجار والطرق بعدما تساقطت بكثافة.

وشوهد الناس وهم يلعبون بالزلاجات ويلتقطون الصور ويستمتعون بالثلوج مع عائلاتهم.

وقال المواطن الجزائري حمزة "الحمد لله على هذه النعمة التي أنعم بها الله سبحانه علينا وهذا خير كبير، الحمد لله الجزائر بلد الخير والناس خيرون أيضا".

وذكر مواطن آخر يدعى نجم الدين "الحمد لله على هذه النعمة، إنها خاصة للأطفال حتى يتمكنوا من اللعب والاستمتاع.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن البلاد وضعت خطة خاصة استعدادا لاستقبال الزوار الذين من المتوقع زيارتهم للمناطق الجبلية السياحية منذ يوم الجمعة بعد تسجيل تساقط كثيف للثلوج.

الثلوج تُبهج الجزائريين في الشمال وتُلحّف صحراءهم برداء أبيض.. فيديو (1من2)https://t.co/v6VGd2VCbd pic.twitter.com/f9yaG5AoNh — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 25, 2023

وفي ظاهرة جوية نادرة، شهدت ولاية بشار جنوبي غرب الجزائر تساقط كثيف للثلوج صبيحة أمس الثلاثاء، لأول مرة منذ 2012.

وقالت صحيفة " النهار" في موقعها الإلكتروني إن ولاية بشار شهدت ظاهرة نادرة جدا تمثلت في تساقط كميات من الثلوج وسط الصحراء خاصة بمنطقة بني ونيف.

وأضافت أن الثلوج المتساقطة صبيحة أمس غطت الكثبان الرملية والشوارع في مشهد طبيعي نادر بهذه المنطقة الصحراوية بعد موجة البرد التي اجتاحت الولاية، مشيرة إلى أن رمال الصحراء اكتست حلّة ورداء أبيض، لتمنح عشاق الطبيعة أحد أجمل المناظر التي زاوجت بين الثلوج ناصعة البياض والرمال الذهبية.

وأبرزت أن مناظر الثلوج الكثيفة التي تتساقط وتتراكم وسط السهول الصحراوية و على أشجار النخيل وظهور الجمال خلفت ابتهاجا ودهشة وذهولا في نفس الوقت لدى السكان المنطقة، خاصة وأن المنطقة من النادر أن تهطل فيها الأمطار أصلا ولا علاقة لها أبدا بتوقعات الثلوج في فصل الشتاء.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في الجزائر، حذرت في نشرية خاصة أول أمس الإثنين، من تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 600 و900 متر بعدة ولايات بداية من صباح أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى، كشف جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني أن التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج، تسبب في غلق العديد من الطرقات والمحاور عبر الولايات الشمالية للبلاد.

وتشهد مناطق عديدة في الجزائر منذ أسبوع على وقع تقلبات جوية يميزها برد قارس وأمطار وثلوج بعد موجة حر غير فصلية.

الثلوج تُبهج الجزائريين في الشمال وتُلحّف صحراءهم برداء أبيض.. فيديو (1من2)https://t.co/v6VGd2VCbd pic.twitter.com/puDMGeVNgW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 25, 2023