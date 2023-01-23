ما هي دلالات الألوان الأربعة لجوازات السفر حول العالم؟

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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يعد جواز السفر هو مفتاح الدخول إلى الدول الأخرى حول العالم، وربما لاحظنا أثناء الانتظار في طابور مراقبة جوازات السفر، أن وثائق السفر تبدو بألوان أربعة هي: الأحمر (68 جواز سفر) أو الأخضر (40 جواز سفر) أو الأزرق (84 جواز سفر) أو الأسود (7 جوازات سفر) بإجمالي 199 جواز سفر في العالم.

وبشكل عام، فإن جوازات السفر ووفقًا لهرانت بوجوسيان، نائب رئيس التسويق في قاعدة بيانات جواز السفر التفاعلية في مؤشر «باسبورت إندكس»، تأتي بظلال مختلفة لكل مجموعة من مجموعات الألوان الأربعة الرئيسية، وقال لموقع Business Insider «نرى داخل كل تدرّج لوني اختلافات كبيرة، فهناك في الواقع ألوان كثيرة لجواز السفر.

وهناك العديد من السيناريوهات المحتملة حول سبب اختيار الدول للون معين لجواز سفرها، وقال هرانت «إن أعضاء الاتحاد الأوروبي يستخدمون اللون العنابي، بينما تستخدم دول منظمة "الكاريكوم" وهي منظمة اقتصادية مكونة من 15 دولة كاريبية جوازات سفر زرقاء».

وبالنسبة للدول العربية والإسلامية، فإن أمر اختيار ألوان جواز السفر يتعلق بالعقيدة الإسلامية، إذ تستخدم معظم الدول الإسلامية جوازات سفر خضراء بسبب أهمية اللون في الديانة الإسلامية، وهو أيضًا «رمز الطبيعة والحياة» ، وفقًا لكريستوفر بيم من مجلة Slate، مما يجعل اللون "مناسبا بشكل طبيعي للإسلام والشرق الأوسط".

وقد تكون هناك دوافع جغرافية وسياسية لاستخدام ألوان معينة، وقال بوجوسيان "قد يعتقد البعض أن اللون الأحمر الخمري يرجع إلى تاريخ شيوعي سابق.

وأضاف أن جوازات السفر الزرقاء كانت بشكل عام رمزية لـ «العالم الجديد» - أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا وغيرها، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية جربت ألوانا عديدة في السابق مثل الأحمر والأخضر والأزرق حاليا.

وتختار الدول الأساليب التي تعكس طابعها الفردي وهويتها، وبحسب بوجوسيان كمثال "جوازات السفر السويسرية حمراء زاهية". وقد تم تغيير جواز سفر تركيا إلى اللون العنابي، ضمن مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار بوجوسيان: إلى أن إنتاج جوازات السفر تخضع لعمليات رقابة عالية، ولا يقوم بذلك سوى عدد قليل من الشركات حول العالم، وإن البطاقات المستخدمة لأغلفة جوازات السفر عادة ما يتم توفيرها من شركات أخرى متخصصة، وبالتالي تأتي فقط بألوان مختلفة لتلبية المعايير المطلوبة.

ويدخل تصميم جواز السفر حقبة جديدة وقال: "نحن ندخل عصرا مثيرا من البلدان التي تبدأ في تضمين ميزات خاصة للتمييز بين جوازات سفرها، ويحوي جواز السفر الفنلندي الجديد أروع التصميمات التي تحتوي على أعمال فنية للأشعة فوق البنفسجية، مثل تلك الموجودة في الجواز الكندي والأمريكي والصيني حيث تعرض الصور "المخفية" فيه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية تلك الصور، وهناك صورة الجواز الفنلندي المتحركة لحيوان الموس عند تصفحه، والذي تم إصداره في عام 2012.

وخارج ألوان جوازات السفر الأربعة الرئيسية، استشهد بوجوسيان بدول استثنائية مثل كندا، التي يستخدم مواطنوها جوازات سفر بيضاء كوثائق سفر مؤقتة، فيما تقدم النرويج جوازات سفر بألوان مختلفة بتصميمات بسيطة وأنيقة، وبشكل عام فإن جوازات السفر لم تتغير كثيرا في العقود الماضي، لكن كل هذا بدأ يتغير في العصر الحديث.