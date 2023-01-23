18 قطعة مغناطيسية داخل معدة طفل تدهش الأطباء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد آلام شديدة في المعدة، تمكن أطباء أمريكيون من انتشال 18 قطعة مغناطيسية ملتصقة ببعضها البعض من معدة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

وكان الطفل يعاني من آلم مبرحة في المعدة، إضافة إلى القيء والإمساك، واشتبه الأطباء في البداية أن هذه الأعراض يمكن أن تكون ناتجة عن التهاب حاد في الزائدة الدودية. ورغم إزالة الزائدة الدودية استمرت آلام الطفل،

وبحسب مجلة Paediatric Surgery Case Reports الأمريكية التي نشرت الخبر، فإن الأطباء أصيبوا بالدهشة عندما أخضعوا الطفل للتصوير الشعاعي، وبدا وكأنه يحمل سواراً داخل معدته. وكانوا مندهشين لرؤية شيء على شكل سوار، وكان والداه مرتبكين بنفس القدر.

وبشكل لا يصدق، يعتقد الأطباء أن الطفل قد ابتلع كل حبة مغناطيسية على حدة خلال مدة غير معروفة، ولكن بسبب خصائصها المغناطيسية، فقد تمكنت من الالتصاق ببعضها البعض مشكلة حلقة، ووصلت إلى حد سد أمعائه وحتى حفر ثقوب في أمعائه.

وأجرى الجراحون على الفور عملية فتح البطن على الطفل لإزالة 18 قطعة مغناطيسية سداسية الشكل، ثم سارعوا لإصلاح الضرر الذي لحق بأمعائه.