رائدا فضاء يغادران المحطة و"يتجولان" في الفضاء الخارجي.. فيديو

المصدر: البيان

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خرجت رائدة الفضاء الأمريكية "نيكول مان" ورائد الفضاء كويتشي واكاتا من محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة الماضي وبدآ بإجراء عملية سير في الفضاء والعمل على تركيب منصتين كجزء من مجموعة الطاقة الشمسية المخطط لها، بحسب "يورونيوز".

مان هي أول امرأة أمريكية من الشعوب الأمريكية الأصلية في الفضاء، وهي من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أما رائد الفضاء الياباني فهو من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

رائدا فضاء يغادران المحطة و"يتجولان" في الفضاء الخارجي.. فيديوhttps://t.co/O0WEHWtZsr pic.twitter.com/6Yalq1AQ1b — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 22, 2023