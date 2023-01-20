«الكاتشب» ينقذ رجلاً تاه في «الكاريبي» 24 يوماً

المصدر: بوغوتا - أ ف ب

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نجا رجل تاه في البحر الكاريبي لـ24 يوماً، بعد تناوله الكاتشب فقط خلال هذه المدة، قبل أن ينقذه عناصر الإغاثة في المياه الكولومبية، على ما أعلنت السلطات البحرية في كولومبيا.

وقال إلفيس فرنسوا المتحدر من جمهورية الدومينيكان والبالغ 47 عاماً، في مقطع فيديو نشرته البحرية الكولومبية «لم تكن بحوزتي أي مأكولات سوى عبوة من الكاتشب ومسحوق الثوم ومكعبات من المرق. فخلطت كل هذه المكونات مع الماء وتناولتها طيلة 24 يوماً لكي أستطيع البقاء على قيد الحياة». وكتب الناجي كلمة «ساعدوني» (help) على زورقه الشراعي الذي عثُر عليه على متنه على بعد 120 ميلاً بحرياً (220 كيلومتراً) شمال غرب بويرتو بوليفار في مقاطعة لا غواخيرا في شمال البلاد. وقال فرنسوا «رصدت طائرة في السماء 15 يناير، وبدأت في إرسال إشارات لها من خلال انعكاس أشعة الشمس على مرآة كانت بحوزتي، وعندما رأيتها تمرّ مرتين أدركت أنّ مَن في داخلها رأوني».

وحضر عناصر البحرية الكولومبية لإنقاذه بمساعدة إحدى السفن. وأشار بيان للبحرية الكولومبية إلى أنّ الرجل تاه وهو يقوم بتصليح مركب شراعي في جزيرة سانت مارتن الواقعة شمال شرق جزر الأنتيل، بسبب سوء الأحوال الجوية في ذلك اليوم.