مأساة تهز تونس... غرق 3 أطفال من عائلة واحدة في حوض مائي

المصدر: د ب ا

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توفي ثلاثة أطفال من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وخمسة أعوام، إثر سقوطهم في حوض مائي مكشوف مخصص للري، في حادثة أليمة هزت ولاية سيدي بوزيد بتونس.

لقي الاطفال الثلاثة حتفهم أمس الأربعاء بمنطقة المكارم التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية، بعد سقوطهم في حوض مائي ملك العائلة يبعد نحو 20 مترا عن مقر سكنهم.

ومن بين الضحايا شقيقان في سن ثلاثة وخمسة أعوام ومعهما ابن خالهما في سن أربعة أعوام.

ووفق المعلومات، التي نشرتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، كان الضحايا بصدد اللعب وبادروا بمحاولة التقاط كرة سقطت في الحوض إلا أن ارتفاع مستوى الماء غمرهم في غفلة من أهاليهم وتسبب في وفاتهم غرقا.

وأفادت الوزارة بأن الأطفال ظلوا غرقى في الحوض قرابة الساعة، ما أعدم تماما فرص إنقاذهم، ليتم نقلهم بعد التفطن إليهم إلى الطب الشرعي.

وناشدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، اليوم الخميس، العائلات إلى مرافقتهم أبنائهم أثناء اللعب والحرص على تأمين مصادر المياه حتى لا تشكل خطرا على حياتهم.