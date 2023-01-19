السجن 40 عاماً لأم خنقت طفلها البالغ من العمر 8 سنوات

المصدر: أ ب

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عوقبت سيدة من ولاية كونيتيكت الأمريكية بالسجن أربعين عاما لخنقها ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات قبل أن تعمد إلى إشعال النار في منزلها.

قال ممثلو الادعاء إن كارين زيولكوفسكي قتلت ابنها إيليا في منزلهم في ميريديان في الرابع عشر من نوفمبر من العام 2016، ثم استخدمت مصباحا زيتيا من طراز ”تيكي” لإشعال حريقين.

لم يتمكن رجال الإنقاذ من إنعاش الصبي، الذي حكم بوفاته نتيجة الاختناق.

وألقي القبض على زيولكوفسكي في أكتوبر من العام 2017 في ولاية نورث كارولاينا.

عوقبت أول أمس الثلاثاء بالسجن لمدة أربعين عاما بتهمة القتل العمد وعشر سنوات أخرى في تهمة الحرق العمد، على أن تقضي العقوبة الأخيرة خلال نفس فترة العقوبة الأولى.

كانت هيئة محلفين بمحكمة عليا في نيو هافن خلصت إلى أنها مذنبة في الاتهامين تهمتين في الثامن من نوفمبر من العام الماضي.

قال جون بي دويل جونيور، ممثل ادعاء الولاية في نيو هافن، في بيان: ”بالرغم من أنه ما من شيء يمكنه إعادة إيلايجا للحياة أو يخفف من آلام أحبائه، فإننا نأمل أن يحقق حكم السجن اليوم لأسرته قدرا من السلام الآن، بعد أن تم تقديم الشخص المسؤول عن وفاته التي لا معنى لها والتي لا يمكن تصورها إلى العدالة”.