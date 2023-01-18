اتهام والدين بـ «قتل» ابنتهما بسبب السمنة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قد يكون الإهمال الجسيم سبباً في تردي صحة أحدهم وقد يكون مفضياً إلى الموت فعلاً، هذا ما حدث مع عائلة بريطانية وجه إليها القضاء تهمة القتل غير العمد بعد ان أهملوا ابنتهم إلى أن توفيت بسبب مضاعفات السمنة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن القضاء وجّه تهمة «القتل غير العمد» إلى أحد الأبوين، بعد وفاة ابنته بسبب السمنة.

وقالت وسائل الإعلام إن الأب ألون تيتفورد متهم بالإهمال الجسيم، والتسبب في وفاة ابنته كايليا التي كانت تبلغ من العمر 16 عاماً بسبب مشاكل صحية مرتبطة بوزنها الزائد، إذ عثر عليها المسعفون فاقدة الوعي في منزل أسرتها بجنوب ويلز، وأعلنوا وفاتها بعد دقائق من وصولهم.

وقالت المحكمة إن والدي كايليا فشلا في ضمان تلبية احتياجاتها الغذائية، ما أدى إلى إصابتها بالسمنة المرضية، وفشلا في ضمان حصولها على التمرينات الكافية لتحسين حالتها الصحية.

وبينما أقرت والدتها سارة بالذنب، رفض والدها الاتهامات، ولا تزال محاكمته جارية بحسب وسائل الإعلام البريطانية.