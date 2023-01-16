الصين تدشن أول سفينة أم ذكيّة غير مأهولة للأبحاث العلمية في العالم

المصدر: البيان

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تم في الصين تسليم أول سفينة أم ذكية غير مأهولة للأبحاث العلمية في العالم "سحابة تشوهاي" رسميًا للاستخدام في 12 يناير الجاري، وذلك بعد إكمال أهداف ومهام التجارب البحرية المختلفة بنجاح، وفقاً لصحيفة "الشعب" الصينية.

ويبلغ طول " سحابة تشوهاي" 88.5 متر، وعمقها 6.1 متر، مع إزاحة تصميمية تبلغ حوالي 2100 طن، وسرعة قصوى تبلغ 18 عقدة وسرعة اقتصادية تبلغ 13 عقدة.

وتحتوي السفينة على سطح خلفي واسع، والذي يمكن أن يحمل مجموعة متنوعة من معدات النظام غير المأهولة الجوية والبحرية والغواصة مع أدوات مراقبة مختلفة، ويمكنه أداء مهام المسح البحري الشامل مثل المسح البحري، ورسم الخرائط، والمراقبة البحرية، والتفتيش البحري، وبعض عينات المسح.