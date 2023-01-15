جاءها المخاض في الجو.. ففوجئت بطاقم ولادة متكامل

المصدر: دبي - البيان

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وُلدت طفلة خلال رحلة تابعة لشركة «خطوط أورال الجوية» في طريقها من موسكو إلى طاجيكستان، حسبما ذكر بيان نشرته الشركة عبر موقعها الإلكتروني أمس السبت.

وأوضح البيان أن الموقف حدث على متن رحلة قادمة من مطار جوكوفسكي في موسكو إلى مدينة خوجاند بشمال طاجيكستان، حيث أبلغت راكبة حامل الطاقم بعد ارتفاع الطائرة بأنها تشعر بألم في بطنها. وسألت كبيرة المضيفات الركاب إن كان بينهم أطباء، ولحسن الحظ اتضح أنه كان هناك ما يشبه «مستشفى ولادة متكامل» على متن الطائرة، يضم طبيب حديثي الولادة، وقابلتين وحتى أخصائي أشعة.

وأشار البيان إلى أن الموقف لم يستدع هبوطاً اضطرارياً، وأنجبت المرأة طفلة سليمة يبلغ طولها 46 سنتيمتراً ووزنها 2.6 كيلوغرام بعد ساعة من دخول مرحلة المخاض، وكانت سيارة إسعاف تنتظرهما في مطار الوصول. وذكر البيان أن الأم وابنتها قد غادرتا المستشفى، وهما بخير.