رحلة قطار تتحول إلى كابوس للركاب

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تحولت رحلة قطار من فيرجينا إلى فلوريدا بالولايات المتحدة إلى كابوس للركاب، الذين ظلوا عالقين على متن القطار 37 ساعة، بعد أن أجبروا على الانعطاف عندما اصطدم قطار آخر بسيارة على قضبان السكة، وقد وصل مستوى الإحباط بالركاب البالغ عددهم 563 راكباً إلى درجة أن بعضهم اتصل بالشرطة للإبلاغ عن احتجازه كرهينة في القطار.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنه خلال فترة التأخير الطويلة لم يسمح للركاب ولا لحيواناتهم الأليفة بالخروج، كما طلب منهم عدم فتح نوافذهم أو التدخين على القطار. وفي مرحلة ما، سمع الركاب عامل القطار عبر مكبر الصوت يطلب منهم عدم الاتصال بالشرطة، قائلاً لهم: «مرة أخرى، إلى الذين يتصلون بالشرطة نحن لا نحتجزكم كرهائن».

وكان من المقرر أن تستغرق الرحلة حوالي 17 ساعة، لكن القطار توقف في ريف كارولينا الجنوبية يوم الاثنين الساعة 11 مساء، عندما أجبر الحادث القطار على الانعطاف ثم انتظار طاقم الدعم. وقد تأخرت الرحلة أكثر لأن أعضاء الطاقم المعتمدين كانوا قد بلغوا الحد الأقصى لساعات العمل، وكان لا بد من جلب المزيد من الموظفين.

ومما زاد الطين بلة أيضاً، هو نفاد الطعام في القطار بعد أن قدم الموظفون «وجبات خفيفة» للركاب.