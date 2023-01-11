درجات الحرارة تنخفض إلى أكثر من 60 تحت الصفر في مناطق روسية عدة.. فيديو

المصدر: البيان

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انخفضت درجات الحرارة بشكل حاد في جمهورية ياقوتيا الروسية، حيث وصلت في قرية جيليندا إلى 61 درجة تحت الصفر، أمس الثلاثاء، وفق "روسيا اليوم".

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، انخفضت درجة حرارة الهواء إلى أقل من 45 تحت الصفر في تسع مناطق في روسيا، وتم تسجيل أقلها في قرية جيليندا بجمهورية ياقوتيا، حيث انخفضت إلى أكثر من 60 درجة.

وفي عاصمة الجمهورية، ياكوتسك، انخفضت درجات الحرارة إلى 42 درجة تحت الصفر، ما دفع سلطات المدينة إلى إلغاء الدروس الحضورية في المدارس والانتقال إلى التعليم عن بعد، بالنسبة لبعض الأقسام.

كذلك تشهد منطقة ماغادان والعديد من القرى التابعة لها موجة صقيع حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 50 درجة تحت الصفر، وتم إلغاء الدروس في المدارس.

درجات الحرارة تنخفض إلى أكثر من 60 تحت الصفر في مناطق روسيةhttps://t.co/743FS3oCvT pic.twitter.com/IaoTwYWV7X — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 10, 2023