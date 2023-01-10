مجرم يقفز من نافذة المحكمة

المصدر: أ ف ب

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أُوقف، أمس، في منطقة فرنسية حدودية مع ألمانيا، رجل مُدان بجريمة قتل فرّ، الخميس، من محكمة ألمانية عبر قفزه من إحدى نوافذها، على ما أفادت الشرطة الألمانية.

وأشارت شرطة ريغنسبورغ (جنوب)، في بيان، إلى أن "الشرطة في فرنسا ألقت القبض على الرجل الفار رشيد شواكري في منطقة حدودية مع ألمانيا".

واحتل خبر فرار شواكري، وهو من الجنسية الجزائرية ومحكوم عام 2011 بالسجن مدى الحياة، من قاعة في الطبقة السفلية لإحدى محاكم ريغنسبورغ في بافاريا، العناوين الرئيسية للصحف.

ودين الرجل البالغ أربعين سنة بجريمة قتل وسرقة.

وعقب فراره، أطلقت الشرطة عملية بحث واسعة، مناشدةً السكان المساعدة في العثور على المجرم، إلا أنها نصحتهم بعدم الاقتراب منه لأنّه يُعتبر رجلاً عنيفاً.

وصدرت مذكرة توقيف دولية، الجمعة، في حقه.