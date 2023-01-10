الإعدام لمدرس مصري تحرش بعشرات الأطفال في الكويت

المصدر: البيان

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أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها بإعدام مدرس عربي متهم بالاعتداء على عشرات الأطفال في منطقتي الفروانية وخيطان.

وأسندت النيابة العامة الكويتية إلى المتهم وهو معلم (مصري الجنسية) أنه ارتكب عشرات جرائم الاعتداء على الأطفال على مدار 3 أشهر، وتم التعرف عليه من خلال أحد ضحاياه، وهو طفل باكستاني يبلغ من العمر 8 سنوات، وبعد أن اكتشف والده الجريمة أبلغ وزارة الداخلية بالواقعة. بحسب ما أوردت صحيفة "القبس".

وكشفت التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية عقب تقدم الكثير من ذوي الضحايا ببلاغات ضده، أنه دخل البلاد منذ 9 أعوام ويعمل في وزارة التربية بإحدى مدارس المتوسط في الجهراء، ويبلغ من العمر 40 عاماً، وأنه يقطن الجهراء لكنه كان ينتقل منها إلى الفروانية وخيطان ليصطاد ضحاياه من الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، فيعتدي عليهم جنسياً وفق أقوال الأطفال الذين تعرفوا عليه عقب اكتشاف جرائمه.

وكانت النيابة العامة قررت حجزه في البداية على ذمة قضية واحدة، «إلا أن رجال المباحث سجلوا لاحقاً 5 قضايا أخرى تقدم بها أولياء أمور آخرين ضد المتهم لاعتدائه على أطفالهم، ثم توالت القضايا المسجلة ضده»

وكشفت التحقيقات المتواصلة في القضايا أن جميع ضحايا المتهم من الوافدين، وتتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً.

وكان المتهم اعترف أثناء التحقيقات بجرائمه، مؤكداً أنه كان يستدرج الأطفال ويعتدي عليه تحت التهديد ثم يغادر المكان ويفر إلى حيث أتى، وروى ضحاياه لجهات التحقيق وقائع مؤلمة وتفاصيل بشعة لما كان يفعله معهم.

ووقعت محكمة الجنايات أقصى عقوبة بحق المتهم الذي ثبتت بحقه جرائم الاعتداء على الأطفال بلا وازع من ضمير ولا قيم ولا إنسانية.