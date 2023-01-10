صقيع ودرجات حرارة منخفضة قياسية في روسيا

المصدر: البيان

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شهدت عاصمة جمهورية بشكيريا الروسية أوفا ليلة 8 / 9 ديسمبر تحطيم الرقم القياسي للبرودة فيها، حيث انخفضت درجة الحرارة ليلا إلى 39.1 درجة تحت الصفر، بحسب ما أفاد مركز الأرصاد الجوية في الجمهورية الروسية

وقال ناطق باسم المركز إن الرقم القياسي السابق (37.9 درجة مئوية تحت الصفر) سُجّل في مثل هذا اليوم العام 1974.

وأفادت "روسيا اليوم"، بأن الصقيع الشديد غير الطبيعي سُجّل في معظم أنحاء روسيا.

وقد بدأ أسبوع العمل الأول في العام الجديد ببرد شديد، حيث انخفضت درجة الحرارة في جمهورية ياقوتيا، بأقصى شمال شرق روسيا، إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر، وأما قطب البرودة في بلدة (أويمياكون) فشهد انخفاض درجة الحرارة حتى 59 درجة مئوية تحت الصفر.

أما فيما يتعلق بمنطقتي (ياروسلافل) و(كوستروما) بوسط روسيا، فتراجعت هناك درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر. وكان متوسط درجة الحرارة في البلاد بشكل عام أقل من المعيار المناخي بـ20 درجة مئوية.

وفي موسكو انخفضت درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر، وفي منطقة موسكو الكبرى إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر. وستبدأ درجة الحرارة في الارتفاع في النصف الثاني من الأسبوع الجاري.