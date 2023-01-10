غابة حمراء في يوننان الصينية.. فيديو

المصدر: البيان

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في أواخر خريف كل عام، ترتدي أشجار تاكسوديم في هونغخه بمقاطعة يوننان اللون الأحمر، تتألق في ضوء الشمس وتشبه عالم القصص الخيالية.

تجذب غابة الفجر الأحمر أيضًا العديد من السياح للتجول في الغابة والتقاط الصور واستنشاق الهواء النقي والاستمتاع بهدوء الطبيعة، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وشكل اللون الأحمر، الذي اكتست به أشجار تاكسوديم في بداية العام الجديد 2023، غابة فائقة الجمال تعجز العين من الوصف، كما تظهر وكأنها غابة خرافية من قصص الخيال عند النظر إليها من الجو.