أفضل مطاعم العالم يتحول إلى مختبر للطعام

المصدر: أ ف ب

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أعلن "نوما"، صاحب تصنيف ثلاث نجوم في دليل ميشلان، والحائز لقب أفضل مطعم في العالم مرات عدة، الاثنين، أنه سيغلق أبوابه في نهاية عام 2024 لإعادة تقديم نفسه كمختبر للطهو.

وقال المطعم الواقع في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في منشور على إنستغرام: "لكي نستمر في أن نكون (نوما)، يجب أن نتغير (...). سيكون شتاء 2024 آخر مواسم (نوما) كما نعرفه".

وكان مطعم "نوما"، واسمه اختصار للكلمتين الدنماركيتين "نورديسك" (اسكندينافي) و"ماد" (طعام)، تأسس في منطقة بوسط كوبنهاغن في عام 2003، قبل إغلاق أبوابه عام 2016، ليعيد فتحها بعد ذلك بعامين في منطقة مزروعة بالأشجار بعيداً عن وسط المدينة.

وأوضح المطعم في موقعه: "في عام 2025، سيُحوّل مطعمنا إلى مختبر عملاق، إلى مطبخ اختباري رائد مخصص للابتكار الغذائي وتطوير نكهات جديدة".

وفيما سينصبّ التركيز على الإبداع، سيظل من الممكن، من وقت لآخر، تناول الطعام في مطعم نوما في كوبنهاغن أو في مطاعم مقامة مؤقتاً في أماكن أخرى من العالم.

وكتب المطعم في وصفه لمشروعه "نوما 3,0"، "ستكون خدمة الزبائن دائماً جزءاً من هويتنا، لكن لن يكون ممكناً بعد الآن تحديدنا كمطعم فقط".

وأضاف: "سنمضي الكثير من وقتنا في استكشاف مشاريع جديدة وتطوير العديد من الأفكار والمنتجات الأخرى"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

في الربيع، سيفتح "نوما" مؤقتاً في مدينة كيوتو اليابانية لمدة شهرين، بين 15 مارس و20 مايو.