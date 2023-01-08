مسابقة لرعاة البقر تودي بحياة امرأة

المصدر: ا ب

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لقيت امرأة حتفها بعدما سقطت من على ظهر حصان في مسابقة لرعاة البقر في ولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم "الأحد".

وقال مكتب مأمور مقاطعة أوكالوسا إن المرأة البالغة من العمر 56 عاماً كانت قد انتهت لتوها من المنافسة في سباق "براميل" في بيكر روديو يوم "السبت" عندما طارت من أعلى حصان راكض على منحدر خروج واصطدمت بعمود.

توفيت المرأة في وقت لاحق في مستشفى محلي، و لم يتم الكشف عن هويتها على الفور.

يذكر أن مسابقة بيكر كانت جزءًا من جولة الرابطة الوطنية لخيول البرميل في مسابقات رعاة البقر في جميع أنحاء البلاد.