دراسة.. "القوارض الخارقة" تهدد وجود البشر

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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أكد باحثون بريطانيون ظهور سلالة جديدة من "القوارض الخارقة" قد تشكل خطراً على الإنسان.

وحسب دراسة أجراها الباحثون، شهدت السنوات الـ20 الماضية، طفرة لجميع الفئران والجرذان في المملكة المتحدة، لتصبح مقاومة لنوع شائع من السم.

وذكروا أن 78% من الفئران و95% من الفئران المنزلية لديها الآن جينات تعينها على تحمل السموم المعروفة باسم "مبيدات القوارض المضادة للتخثر"، والتي عادة ما تقتلهم عن طريق منع تخثر الدم.

ووجد الباحثون الذين أمضوا 20 عاماً في دراسة الجرذان والفئران نفس الجين في القوارض في جميع أنحاء بريطانيا.

وقال خبير الآفات الدكتور آلان بوكلي إن هذا التطور قد يكون "تهديداً لصحة الإنسان والحيوان".

وأضاف: "الاستخدام المستمر لمبيدات القوارض المضادة للتخثر ضد الجرذان أو الفئران، له جوانب سلبية خطيرة، تشمل هذه السيطرة غير الكاملة على القوارض، ما يؤدي إلى تهديدات لصحة الإنسان والحيوان، وانتشار أسرع للقوارض المقاومة الباقية على قيد الحياة والبقاء على المدى الطويل للآفات المقاومة التي تحمل بقايا سامة يمكن أن تأكلها الحيوانات المفترسة بعد ذلك".

وتشير التقديرات إلى أن المملكة المتحدة موطن لنحو خمسة ملايين فأر وثمانية ملايين جرذ.

ويمكن أن يصل طول أكبر فأر إلى 12 سنتيمتراً، بينما يمكن أن يبلغ طول أكبر الجرذان البنية نحو 40 سنتيمتراً.