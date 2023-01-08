تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة وديع نجل جورج وسوف

المصدر: البيان

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ودع سلطان الطرب الفنان جورج وسوف نجله الشاب وديع وسوف (39 سنة) الذي وافته المنية إثر عملية تكميم للمعدة.

وكشف الإعلامي اللبناني نيشان عن تفاصيل وفاة "وديع" نجل الفنان جورج وسوف، موضحًا أن عملية التكميم كللت بالنجاح وأصيب بنزيف وخضع لعملية جراحية أخرى أعقبها ثلاث أزمات قلبية حتى سلم روحه.

وأضاف في مداخلة خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" أن الراحل تعرض لثلاث نوبات قلبية خلال عدة ساعات حيث بدأت بالأولى ونقل على إثرها لغرفة العناية الفائقة وظل هناك حتى الخامسة فجرًا وتعرض لأزمة قلبية أخرى وازدادت الحالة سوءًا مع حلول الظهيرة، مؤكدًا أن الأطباء أخبروا العائلة بصراحة أن الحالة صعبة والمضاعفات تتفاقم وكان يومًا عصيبًا على عائلة جورج وسوف حتى أصيب بأزمة ثالثة في المساء وفشلت محاولة إنعاشه حتى سلم روحه وهو بمثابة مشهد تراجيدي.

وحول الإجراءات القانونية التي قد تنتويها الأسرة، قال: "أعتقد الأسرة سيكون لها كلمة فاصلة في حال رغبتها في اتخاذ إجراءات قانونية في حق المستشفى التي أجرت العملية الجراحية لوديع".

كما نفى ماتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي أن سلطان الطرب تم نقله إلى المستشفى بعد حدوث الوفاة، قائلًا: "لم يتم نقل جورج وسوف إلى المستشفى بعد وفاة ابنه، وكان مهتما بكل التفاصيل في الجنازة والعزاء وأن جورج وسوف كان سعيدا كثيرًا بوجوده في الرياض، إلى أن اختبره الله بوفاة وديع".

كذلك ذكر أن الراحل كان شابًا خلوقًا وكان يمثل الكثير لسلطان الطرب فقد كان ظهره وسنده في أكثر المحن التي تعرضت لها الأسرة.



وودع سلطان الطرب الفنان جورج وسوف نجله الشاب وديع وسوف (39 سنة) في مأتم حاشد حضره شخصيات رسمية وسياسية وفنية ووجوه ثقافية واعلامية من كافة المناطق اللبنانية.

وتقبل جورج وسوف التعازي طيلة يوم السبت في كنيسة مار نقولا في الأشرفية شرق بيروت.

وظهر الفنان وسوف لأول مرة بعد الإعلان عن وفاة ابنه وديع، فجر السبت، حزيناً ومتعباً.