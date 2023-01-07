مشروع أوروبي لتدوير الخبز القديم

المصدر: البيان

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كشفت مجموعة من الخبازين في هولندا عن مشرع جديد بدعم أوروبي يهدف إلى إعادة تدوير الخبز القديم لتحقيق أهداف أكثر استدامة.

وأوضحوا أنهم طوروا طريقة لاستخدام بعض الخبز القديم في تحضير الخبز الجديد، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري نقلاً عن قناة «يورونيوز».

وقالوا إنه للقيام بذلك يجب أولاً إجراء عملية فرز للأرغفة القديمة، ويجب أيضاً التخلص من أيّ شيء يمكن أن يكون ضاراً لمن يعانون الحساسية.

وأضافوا أنه في هولندا، يتم تحضير 700 ألف رغيف خبز يومياً، وعادةً ما ينتهي الأمر بالخبز إلى أحواض علف الماشية أو النفايات، الأمر الذي دعا إلى تلك الفكرة الجديدة.

وأشاروا إلى أنه يمكن إعادة تدوير نحو 20-30 في المئة من الخبز القديم، ثم يتم تجفيفه ويُطحن بعد ذلك جيداً، وينتج عن هذا عجين مخمر، يمكن للخبازين إضافته بعد ذلك إلى عجينهم الجديد.

ويتلقى المشروع دعماً أوروبياً، ويسعى أصحاب المشروع إلى إعادة تدوير 10 آلاف كيلوغرام من الخبز سنوياً.