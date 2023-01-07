وزنه 5400 رطل .. قمر صناعي قديم تابع لناسا يسقط من السماء هذا الأسبوع

المصدر: أ ب

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قمر صناعي متقاعد من ناسا يبلغ من العمر 38 عاما على وشك السقوط من السماء.

قالت وكالة ناسا يوم الجمعة إن فرصة سقوط الحطام على أي شخص ”منخفضة للغاية”.

وفقًا لوكالة ناسا، فإن معظم القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 5400 رطل (2450 كيلوغرامًا) سيحترق عند إعادة الدخول. لكن من المتوقع أن تبقى بعض القطع متماسكة.

قدرت وكالة الفضاء احتمالات الإصابة من الحطام المتساقط بنحو 1 في 9400.

من المتوقع أن يسقط القمر الصناعي العلمي مساء الأحد، في غضون 17 ساعة أو يستغرقها، وفقًا لوزارة الدفاع.

مع ذلك، فإن شركة إيروسبيس كورب التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها تستهدف صباح يوم الإثنين، أو تزيد أو تستغرق 13 ساعة، على طول مسار يمر فوق إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ومناطق أقصى غرب أمريكا الشمالية والجنوبية.

أطلق ”قمر ميزانية إشعاع الأرض” في عام 1984 على متن مكوك الفضاء تشالنجر. على الرغم من أن العمر المتوقع لعمله كان عامين، إلا أن القمر الصناعي استمر في إجراء قياسات الأوزون وغيرها من قياسات الغلاف الجوي حتى تقاعده في عام 2005.

درس القمر الصناعي كيفية امتصاص الأرض وتوليدها للطاقة من الشمس.

حصل القمر الصناعي على وداع خاص من تشالنجر. أطلقت أول امرأة أمريكية في الفضاء، سالي رايد، القمر الصناعي في المدار باستخدام ذراع الروبوت للمكوك.

شهدت نفس المهمة أيضًا أول مهمة سير في الفضاء قامت بها امرأة أمريكية: كاثرين سوليفان. كانت هذه هي المرة الأولى التي تطير فيها رائدتان في الفضاء معًا.

كانت هذه هي الرحلة الفضائية الثانية والأخيرة لرايد، التي توفيت في عام 2012.