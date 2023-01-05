وفاة 3 شباب بعد تفحم سيارتهم بحادث مروع في الأردن

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي 3 شباب بحادث مروع في محافظة الزرقاء الأردنية ليرفع حصيلة الوفيات بحوادث السير منذ بداية عام 2023 إلى 8 وفيات وأكثر من 20 إصابة.

وكشفت غرفة عمليات إدارة السير المركزية أن سبب حادث الهاشمية في محافظة الزرقاء يعود إلى تجاوز السرعة المقررة، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ والتعامل الخاطئ مع المنعطفات ما تسبب بتدهور المركبة.

وقالت السير المركزية في التقرير المروري اليومي عبر إذاعة الأمن العام، الخميس إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الخميس، إذ نتج عنه 3 وفيات و3 إصابات بليغة.

وجددت تحذيرها لسائقي الطرق بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة خصوصا في المناطق التي تشهد ضبابا كثيفا، الأمر الذي يحول دون الرؤية بشكل واضح.

وبينت إدارة السير أن هناك خطة مرورية للعمل على انسيابية الحركة المرورية على الطرق، مؤكدا أنها أقل من المعتاد حتى اللحظة.

وأكدت المصادر أن المتوفين هم جهاد أبو زيد، حمزه الحساسنة، وأحمد جرمان وهم من سكان محافظة الزرقاء.

ورثى أصدقاء الشباب الثلاثة المتوفين، بكلمات محزنة، معبرين عن حزنهم وصدمتهم جراء الحادثة المفجعة.

8 وفيات منذ بدء العام

وكانت الوفاة الأولى للناشط الاجتماعي عماد عليان، وصديقه عيسى جرادات إثر حادث سير وقع في محافظة جرش ويعد هذا الحادث هو الأول في عام 2023.

أما الوفاة الثانية كانت لرئيس بلدية باب عمان في جرش عامر الزبون في اليوم الثاني من العام، بحادث مروع على جسر البقعة.

فيما توفي شخص وأصيب 4 آخرون إثر تدهور سرفيس على طريق اربد - عمان بالقرب من جامعه أربد الأهلية أمس الأربعاء.

وتوفي سائق دراجة بالقرب من الدوار السابع في العاصمة عمان إثر حادث اصطدام بمركبة.