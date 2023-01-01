كيف احتفل المصريون القدماء برأس السنة؟

المصدر: البيان

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كشف الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر، أن المصريين القدماء كانوا يحتفلون برأس السنة ويذهبون إلى الحدائق والمنتزهات والحقول.

وأضاف أنهم كانوا يذهبون إلى الحدائق والمنزهات والحقول بالإضافة إلى تناولهم الطعام المفضل لهم مثل البط الذي يصطادونه والأوز، والأسماك المجففة والمشروبات المفضلة له مثل عصير العنب، بحسب بوابة أخبار اليوم.

وتابع عامر قائلا "هذا العيد كان يسمي بـ"وبت رنبت"، مشيرا إلى أن قصته تعود لآلاف السنين، وقد اتخذ عيد رأس السنة في الدولة الحديثة طابعا دنيويا وخرج من بين الأعياد الدينية العديدة ليتحول إلى عيد شعبي له أفراحه ومباهجه ومعانيه.

وأشار إلى أن احتفال قدماء المصريين برأس السنة، وقدوم عام جديد، كان مناسبة عظيمة يجتمع فيها كل المصريين، وكان يخرج تمثال "حتحور" في ذلك اليوم للنور لتراه الجموع، وكأنه يمنح الحياة لعام آخر جديد.

وكان لـ "حتحور" حضور كبير في تلك الاحتفالات فهي إله السعادة والمرح والسرور لدى قدماء المصريين، وقد احتفل المصريون القدماء بشجرة الحياة التي يختارونها من الأشجار الدائمة الخضرة رمز الحياة المتجدد.