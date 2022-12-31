مصر .. حقيقة فرض 30 ألف جنيه رسوماً على المتزوجين الجدد

المصدر: البيان

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كشف الإعلامي المصري محمد الباز حقيقة فرض 30 ألف جنيه رسوماً على المتزوجين الجدد في مصر، مؤكداً أن هذه المعلومة غير صحيحة.

وأكد البار أن قانون الأحوال الشخصية، سيكون القضية الاساسية في عام 2023.

ولفت الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، إلى أن السوشيال ميديا استقبلت قانون الأحوال الشخصية بالشائعات والأكاذيب والنكت والسخرية دون قراءة ما جاء في القانون.

وأضاف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية بصورته الحالية ينظم المسألة بشكل احترافي، ومصادر كثيرة نفت ما تم ترديده من شائعات، وأكدوا أنه لم يحدد بعد أي رسوم على المتزوجين حديثًا لصالح صندوق دعم الأسرة، مواصلا: «ناس قالوا هياخدوا 20 ألفا و30 ألفا، وكله كلام غير صحيح، لما تتحدد هتبقى نسبة على المقدم أو المؤخر، وليس مبلغًا».

وأشار الباز إلى أن مجلس الوزراء نفى آخر شائعات عن القانون، وهو فرض غرامة على من لم يستخرج شهادة صحية، مردفا: «لو مطلوب من شروط الزواج شهادة صحية، ببساطة الزواج لن يتم إلا بها، ولن يكون هناك غرامات».

واختتم: «ناس تبطل تسمع للشائعات، الناس تهدأ وبلاش تستعجل على كتب الكتاب "عقد القران"، لو تم القانون سيكون إنجازا يسعد ناس كثير جدًا».