مصر.. حقيقة تغريم المقبلين على الزواج دون شهادة صحية

المصدر: البيان

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نفت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الخميس، ما تم تداوله بشأن "إصدار قرار بفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية"، ووصفت الأمر بالشائعة.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان بمصر، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية، وفقا لبيان لـ"مجلس الوزراء المصري".

وطالب مجلس الوزراء المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد مجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى "إثارة البلبلة" بين المواطنين، حسب البيان.