إنقاذ والدين عراقيين بأعجوبة ووفاة أطفالهما اختناقاً في حريق مروع

المصدر: البيان

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أعلن الدفاع المدني العراقي، عن إنقاذ رجل وامرأة وانتشال جثث ثلاثة أطفال بعد حريق اندلع في منزل سكني بالعاصمة بغداد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان نشرته "واع" إن "فرقنا تمكنت من إنقاذ أب وأم كانوا نائمين مختنقين بعد إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي لهما مع انتشال ثلاثة جثث لأطفالهما قضوا خنقا داخل دار مغلف بألواح الاليكوبوند سريعة الاشتعال كثيفة الانبعاثات الغازية السامة والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

وأضاف البيان أن الحادث وقع في "منطقة الأعلام جنوب بغداد، حيث قامت فرق الدفاع بدخول الدار المحترق بعد ورود تبليغ لها (...) وباشرت حال وصولها بإجراء عمليات الإنقاذ بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران مع تأمين نقل المصابين إلى مستشفى قريب ونقل جثث الأطفال إلى الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".

وشددت المديرية، على "المواطنين بعدم ترك أجهزة التدفئة تعمل أثناء النوم مع تطبيق شروط السلامة وعدم استخدام ألواح التغليف الداخلية الاليكوبوند أو السندويج بنل سريع الاشتعال وما ينتج عن احتراقه من غازات سامة وقاتلة"، مبينة أنها "طالبت بفتح تحقيق في الحادث المذكور".