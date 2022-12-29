ماسك يعلن عن تغييرات لتسريع عمل "تويتر"

المصدر: البيان

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أعلن رائد الأعمال الأمريكي المثير للجدل ومالك "تويتر" إيلون ماسك، إلى أن تعديلات أجريت على خوادم المنصة لتسريع عملها.

وقال ماسك في تغريدة له عبر تويتر: "تم إدخال تغييرات مهمة في بنية الخوادم الخلفية للمنصة، من المفترض أن يساعد هذا الأمر تويتر ليعمل بشكل أسرع".

وقبل إعلان ماسك عن هذه التغيرات اشتكى العديد من مستخدمي منصات "تويتر" حول العالم من مشكلات ما بين 28 و29 ديسمبر الجاري، ولوحظت مشكلات في عمل "تويتر" في بريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا والهند.

وأشارت معظم الشكاوى إلى أعطال لدى مستخدمي خدمات TweetDeck عبر أنظمة Windows و Mac OS المخصصة للحواسب، واشتكى العديد من المستخدمين أيضاً من مشكلات في الوصول إلى "تويتر" عبر الحواسب، كما اشتكى بعض المستخدمين من عدم إمكانية نشر منشورات جديدة عبر "تويتر".

وأدخل إيلون ماسك منذ استحواذه على "تويتر" العديد من التعديلات على هذه المنصة، تلقاها المستخدمون بين الرضى والسخط.