مع انخفاض درجة الحرارة في أمريكا.. شلالات نياغرا تتجمّد جزئياً (فيديو)

المصدر: البيان

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في وقت تضرب عاصفة ثلجية شديدة شمال الولايات المتحدة ووسطها الغربي، تجمدت شلالات نياغرا جزئيا بسبب البرد القارس.

وقد أظهرت صور التقطت عن طريق طائرة مسيرة طبقات سميكة من الثلج والجليد حول شلالات نياغرا.

يبدو أن الزائرين يستمتعون بالمناظر الطبيعية الخلابة للتساقطات خلال فصل الشتاء، بحسب "يورونيوز"

وتقع شلالات نياغرا على منطقة حدودية بين محافظة أونتاريو في كندا وولاية نيويورك في الولايات المتحدة.

وتضرب عاصفة ثلجية شديدة مناطق واسعة من الولايات المتحدة، حيث تسبب هطول الثلوج بكثافة وانقطاع التيار الكهربائي في وفاة 63 شخصا، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مسؤولين.

وقال بيرون براون، عمدة مدينة بوفالو الواقعة غربي ولاية نيويورك، حيث سجلت فيها 27 حالة وفاة، إن العاصفة كانت لربما أسوأ شيء عاشته المدينة منذ ما يزيد على نصف قرن.

من جانبه، قال القسم الوطني للأحوال الجوية إن التساقطات الثلجية في البحيرات الكبرى ستتوقف تدريجيا.