حادث تصادم "جماعي" لعشرات المركبات في الصين.. فيديو

المصدر: البيان

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قتل أمس الأربعاء شخص على الأقل إثر حادث في طريق سريع بالصين، تراكمت على إثره عشرات السيارات والشاحنات، وفق ما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي في).

وتظهر الصور الجوية عشرات السيارات والشاحنات الكبيرة والصغيرة مكدسة فوق بعضها البعض، وقد اصطدم بعضها بالآخر بسبب ضباب كثيف في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان الصينية.

وأفادت "يورونيوز"، نقلاً عن وسائل إعلام صينية، أن الحادث وقع بسبب الضباب الكثيف وصعوبة الرؤية، وتعمل فرق الإنقاذ على إخلاء الموقع لاستئناف حركة المرور بشكل طبيعي.

وتعتبر حوادث السير شائعة في الصين، كان أكبرها حادث في كيانان بمقاطعة قويتشو الريفية، والذي أودى بحياة 27 شخصا في مطلع العام.