الرئيس المكسيكي يحذر مواطنيه من قبول هدايا عصابات المخدرات بمناسبة عيد الميلاد

المصدر: أ ف ب

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حض الرئيس المكسيكي أمس الثلاثاء المواطنين على عدم السماح لعصابات تجارة مخدرات بخداعهم بعد انتشار لقطات مصورة لأشخاص يشتبه انهم ينتمون لهذه العصابات وهم يوزعون الألعاب وهدايا عيد الميلاد في إحدى المدن الكبيرة.

وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقا بعد أن أظهرت لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجرمين مزعومين في شاحنات مزينة وهم يوزعون الألعاب على الأطفال في غوادالاخارا.

وتوجه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الى المواطنين خلال مؤتمر صحافي، قائلا: "لا تدعوهم يتلاعبون بكم، حتى لو أعطوكم الطعام. هم لا يفعلون ذلك بحسن نية بل لاستخدامكم كدروع".

وأضاف أن هدف أفراد العصابات هو تشجيع الناس على تنبيههم "في حال تم ضبط كوكايين على سبيل المثال، بحيث يهرع السكان لحماية المهربين".

ووفقا لوسائل إعلام محلية، يُعتقد أن موزعي الهدايا ينتمون الى عصابة "خاليسكو نيو جينيريشن كارتيل"، التي تعد من أعنف العصابات في بلد يعاني من انتشار الجرائم المرتبطة بالمخدرات.

وخلال تفشي وباء كوفيد تم الإبلاغ أيضا عن توزيع مواد غذائية من الكارتيل نفسه في مناطق عدة في غرب المكسيك، كما رُصدت علب هدايا تحمل صورة تاجر المخدرات الشهير سيّئ السمعة خواكين إل تشابو غوزمان في ولاية سينالوا.