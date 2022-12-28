بعد 670 طفلاً وحفيداً.. الغلاء يوقف أوغندياً عن الإنجاب

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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قرر مزارع أوغندي لديه 102 طفل و568 حفيداً من 12 زوجة التوقف أخيراً عن إنجاب المزيد من الأطفال بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، طالباً من زوجاته استخدام وسائل لمنع الحمل، إذا ما أردن إطعام عوائلهن.

وقال المزارع موسى حساحيا، والذي يبلغ من العمر 67 عاماً، نقلاً عن «ديلي ميل» البريطانية: «تناقص دخلي أكثر فأكثر بمرور السنين بسبب زيادة غلاء المعيشة، وكانت أسرتي تكبر وتكبر».

يعيش الرجل الآن مع عائلته في لوساكا بأوغندا، وتعيش جميع زوجاته في نفس المنزل حتى يتمكن من مراقبتهن ومنعهن من الهروب مع رجال آخرين، حسب قوله.

وحول قراره الأخير، قالت زوجته الصغرى زليقة وهي أم لـ 11 من أولاده: «لن أنجب المزيد من الأطفال. لقد شاهدت الوضع المالي السيئ وأنا الآن أتناول حبوب منع الحمل».

يعيش حالياً ثلث أطفاله معه في مزرعته، وتتراوح أعمارهم بين 6 و51 عاماً، الأكبر بينهم يكبر زوجته الصغرى بـ21 سنة.