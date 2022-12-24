ما الطعام المفضل عند الفراعنة في مصر القديمة؟

المصدر: البيان

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كشفت سليمة إكرام، أستاذة علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن العديد من الموجودات والأطعمة التي عثر عليها في مقبرة الملك توت عنخ آمون الملكية المصرية المكتشفة.

وخلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، أوضحت سليمة إكرام أن مقبرة "توت عنخ آمون"، كانت أول مقبرة ملكية مصرية مكتشفة، وتكاد تكون لم تمس، وفقا لليوم السابع.

وأشارت إلى أن المقبرة "كانت مليئة بكل الكنوز، وكانت فريدة من نوعها"، مضيفة: " ومن هنا عرفنا كيف كان المصريون يدفنون ملوكهم، وعرفنا الأشياء التي كانوا يضعونها في المقبرة، وما هي معتقداتهم الدينية".

وتابعت سليمة إكرام موضحة: "مع دراسة الأشياء الموجودة في المقبرة، عرفنا التكنولوجيا المستخدمة وطرق التجارة وما كان المصريون يعرفونه، عن العالم من حولهم.. يمكننا أن نعرف ماذا كان يأكل نظرا لوجود طعام وماذا يشرب وكذلك الحلويات".

وذكرت أن "المصري يحب اللحم، حيث كانت توجد قطع من اللحم المحنط داخل الصناديق، حتى يتناولها الملك عندما يشعر بالجوع".

وأكملت: "كانت يوجد لحم "رِيَش" و"شرائح" و"كبدة"، وأوز وبط وحمام، حيث كانت مطبوخة ومحنطة ومغلفة".

وأوضحت قائلة: "كانت هناك صناديق مجمعة أسفل السرير، وكانت هناك سلال تحتوي على فواكه وخضروات، وحذاؤه وهو صغير، وحذاؤه وهو رجل وملابسه وهو صغير وكبير".