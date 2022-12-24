«ناسا» تعلن زوال المسبار«إنسايت» على سطح المريخ

المصدر: دبي - البيان

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ودّعت وكالة ناسا برنامج إنسايت بعد أكثر من أربع سنوات من الخدمة على سطح الكوكب الأحمر، وفق «روسيا اليوم».

وأعلن فريق مراقبة البعثة زوال مسبار المريخ يوم الأربعاء 21 ديسمبر، بعد محاولتين فاشلتين للاتصال بالمركبة.

وقال الفريق في مختبر الدفع النفاث، التابع لناسا، إن سبب «موت» إنسايت هو نفاد طاقة بطاريات المركبة – التي أطلق عليها مهندسو الوكالة اسم «الحافلة الميتة». وكانت آخر مرة تواصلت فيها مركبة الإنزال مع الأرض في 15 ديسمبر، لكن فريق التحكم في المهمة قرر إعلان انتهاء المهمة إذا فوتت إنسايت محاولتي اتصال. ونشر حساب إنسايت الرسمي على «تويتر»، يوم الثلاثاء، ما يعتقد بأنه آخر صورة التقطتها المركبة المريخية.

ورصدت مركبة إنسايت أكثر من 1300 هزة أرضية باستخدام مقياس الزلازل فرنسي الصنع، بما في ذلك العديد من الزلازل الناجمة عن ضربات النيازك، منذ الهبوط على المريخ في عام 2018.

وقال توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية التابعة لوكالة ناسا في واشنطن، في بيان: «بينما أقول وداعاً لمركبة فضائية، فإن العلم الرائع الذي أجرته إنسايت يشكل سبباً للاحتفال».