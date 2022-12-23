بيع "إهانة" وجهتها رئيسة وزراء نيوزيلندا بـ 63 ألف دولار

المصدر: البيان

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بيعت نسخة موقعة من نص كلمات مهينة وجهتها رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردن، لأحد زعماء المعارضة، بما يساوي أكثر من 63200 دولار أمريكي، في أحد المزادات، بحسب "روسيا اليوم".

وقال الشخص، الذي ظفر بالمزاد؛ ويدعى جوليان شورتن، إن عليه الحصول على قرض لمساعدته في دفع ثمن الإطار الذي بلغ ما يساوي 52 ألف جنيه إسترليني.

وأضاف شورتن في حديثه للصحفيين، أنه سعيد بما اشتراه.

وتابع قائلا "هذه لحظة مهمة في التاريخ السياسي لنيوزيلندا".

ويحتوي النص المعروض في المزاد على تعليق رئيسة الوزراء النيوزيلندية الهجومي عقب سجال حاد بينها وزعيم حزب ACT المعارض ديفيد سيمور، حيث قالت له بهدوء "يا له من أحمق متعجرف"، لكن الصوت كان مسموعا بسبب الميكروفون المُشغل.

وبدأت القصة عندما اقترح سيمور التحدي من أجل جمع تبرعات لمؤسسة خيرية تهتم بمرضى سرطان البروستات.

وكانت آردن قد غضبت حين طلب منها سيمور زعيم الحزب اليميني المذكور خلال نقاش برلماني، أن تعطي مثالا على خطأ اقترفته، ومن ثم اعتذرت عنه بشكل لائق وأصلحته.