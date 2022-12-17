طلاء يطيل عمر المواد حتى 50 عاماً

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والعلوم الروسية، أن علماء جامعة تيومين الصناعية، ابتكروا مادة نانوية مقاومة للبرد والتآكل وتطيل عمر المواد حتى 50 عاماً.

ويشير المكتب، إلى أن المادة المبتكرة، ستستخدم في ظروف القطبين الشمالي والجنوبي لطلاء الأنابيب الرئيسية، وكذلك في هياكل المباني العالية والجسور والمنشآت تحت الأرضية والأنفاق، حسب «روسيا اليوم». ووفقاً لمرحلة الاختبارات الأولى، حصل الباحثون على حديد له خصائص لا توجد إلا في قطع النيازك الحديدية التي سقطت على الأرض. وكان علماء أجانب قد اقترحوا استخدام ضغوط ودرجات حرارة عالية للحصول على حديد بهذه الخصائص.

وتقول الدكتورة إيرينا جيخاريفا، رئيسة فريق البحث: إذا كان الفِرّيت العادي عبارة عن مغناطيس طبيعي، فإن طور إبسيلون الخاص غير مغناطيسي تماماً، ولكن له خصائص التوصيل الكهربائي، وصلابته تتجاوز تلك التي تم الحصول عليها سابقاً. ويمكن أن يستخدم مثل هذا الطلاء على خطوط الأنابيب الرئيسية، حيث يزيد من عمر خدمتها ويزيد من مقاومتها للتآكل في مياه البحر الباردة.