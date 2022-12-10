إقامة صلاة الاستسقاء في جميع المساجد بالجزائر

المصدر: د ب ا

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أقيمت اليوم السبت، صلاة الاستسقاء، في كامل مساجد الجزائر، وذلك على خلفية ظاهرة شح الأمطار التي تواجهها البلاد.

كانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، دعت في بيان الأسبوع الماضي، الجزائريين والجزائريات لحضور صلاة الاستسقاء، مبرزة أنه " ونظرا للطلبات الملحة من المواطنين وعملا بسنة النبي محمد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف /خرج إلى المصلى فاستسقى/".

كما دعت الوزارة إلى "التوبة والاستغفار وصلة الأرحام والتصدق على الفقراء والمساكين رجاء من الله الغيث".