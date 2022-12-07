الأكثر رواجاً على غوغل في الإمارات والسعودية ومصر

المصدر: البيان

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كشف غوغل Google، محرك البحث الأشهر والأكثر استخداماً عالمياً، عن قوائم البحث الأكثر رواجاً في عام 2022، والتي عرضت المواضيع الأكثر بحثاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد مؤشراً أكيداً على اهتمام المستخدمين في المنطقة



ففي الإمارات، تصدر كأس العالم لكرة القدم 2022 قوائم البحث ومن بعده لعبة "ووردل" الإلكترونية وإكسبو 2020 فيما كان المغفور له الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله والملكة إليزابيث الثانية وجوني ديب هي الشخصيات الأكثر بحثاً.

أما السعودية، فتصدرت منصة التعليم الذكي "مدرستي" قائمة عمليات البحث ومن بعدها "نظام نور" لمتابعة سلوك ومواظبة الطلاب في المدرسة إلكترونياً، كما كانت الإعلامية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، من بين أكثر الشخصيات بحثاً.

واحتل "سعر الدولار مقابل الجنيه" المركز الأول في البحث في مصر فيما جاء "مؤتمر المناخ" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في المركز الثاني، وكانت أغنية "الغزالة رايقة" من فيلم "من أجل زيكو" على قمة قائمة الترفيه.

وقالت غوغل في بيان "تم إعداد القوائم من خلال النظر إلى المواضيع والأسئلة التي لاقت اهتماماً متزايداً من الأفراد مقارنةً بالعام الماضي".

وأضافت: "يعتمد أكثر من ثلثي الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البحث لمتابعة الأخبار، بنسبة 74% في الإمارات و62% في السعودية و68% في مصر".

وقال نجيب جرار مدير تسويق المنتجات في غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تعكس نتائج البحث هذا العام مدى لجوء الناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبحث عن معلومات دقيقة وموثوقة على غوغل".

وأضاف: "لطالما كانت المعرفة في صميم مهمة غوغل، وسنواصل تطوير محرك البحث لجعله أكثر إفادة للمستخدمين في الوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم".

وأظهر مؤشر البحث "غوغل" اهتمامات المصريين على مدار عام 2022، وأعدّ قائمة بالكلمات الأكثر بحثاً خلال السنة، إذ يستخدم 68.5 مليون مصري الإنترنت، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.