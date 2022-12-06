ماذا يوجد في العينات العائدة من محطة الفضاء الصينية؟

المصدر: البيان

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تسلَّم علماء فضاء العينات التجريبية العلمية العائدة من محطة الفضاء الصينية «تيانقونغ» إلى بكين أمس، عقب وصول طاقم المهمة الفضائية «شنتشو-14».

وتضمنت العينات التجريبية المستعادة ثلاث عبوات باردة من الأرز والأرابيدوبسيس، وحقيبة فيها أربعة صناديق من المواد غير المحفوظة في أوعية، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وتم تسليم العينات إلى مركز التكنولوجيا والهندسة لاستغلال الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

وخضعت بذور عينات النباتين المذكورين لعملية زراعة لمدة 120 يوما في «تيانقونغ»، وسيحلل العلماء التأثيرات التي أحدثتها الجاذبية الصغرى في الفضاء على العينات، وفقا للأكاديمية.

وتعتبر خزانة التجارب للمواد غير المحفوظة بأوعية في الوحدة الأساسية «تيانخه» بالمحطة؛ هي الأولى في الصين والثانية من نوعها في العالم التي تستخدم في المدار ولا تزال تعمل في الفضاء منذ أكثر من 590 يوماً، وقد أكملت خلالها تجارب في المدار على سبعة صناديق من المواد.

وأوضحت الأكاديمية أن العلماء حصلوا على كمية كبيرة من البيانات من خلال التجارب في المدار، وهو الأمر الذي سيساعدهم على تسريع وتيرة البحث حول تطوير مواد جديدة على الأرض.

كانت كبسولة العودة للمركبة الفضائية المأهولة «شنتشو-14»، التي أقلَّت رواد الفضاء الثلاثة؛ تشن دونغ وليو يانغ وتساي شيوي تشه، قد هبطت في موقع هبوط «دونغفنغ» في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين أول من أمس، بعد استكمال مهمة بمحطة الفضاء استمرت ستة أشهر.