كاميرا محمول تكشف إصابة طفل بمرض نادر

المصدر: البيان

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كشفت صورة التُقطت بواسطة كاميرا هاتف محمول إصابة طفل مصري بمرض نادر.

وعلَّقت أم الطفل على الصورة التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحةً أن الصورة التُقطت لابنها عفوياً.

وقالت إن أقاربها لاحظوا وجود بقعة بيضاء في صورة عين الطفل، مشيرةً إلى أن كاميرا المحمول لا يمكنها إحداث مثل هذه الإضاءة الغريبة.

ونصحت الأسر والأهالي بعدم الإهمال في حال ملاحظة شيء غريب كهذا في صور أبنائهم، مؤكدةً أنها لجأت إلى الأطباء لمعرفة حقيقة هذه البقعة.

وذكرت أن الأطباء شخَّصوا الحالة بأنها وحمة في قاع العين، مشيدين بوعيها واهتمامها بمعرفة حقيقة الأمر.