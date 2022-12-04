مقهى يمنع زبائن من مشاهدة مباريات كأس العالم

المصدر: البيان

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أقدم مقهى مصري على تصرف غريب من نوعه، إذ منع زبائن من مشاهدة مباريات كأس العالم بسبب انتمائهم الكروي.

وتصدر المقهى الغريب مواقع التواصل الاجتماعي بعد بيان أصدره بقائمة المحظورين من مشاهدة مباريات كأس العالم خلال الدور الـ16 مع توضيح الأسباب.

وأوضح صاحب مقهى سبب حظر كل زبون بجانب اسمه، فأحدهما «كان يشجع ألمانيا»، والآخر «شجع الأرجنتين ضد السعودية».

ولم يكتفِ بهذا القرار المثير للدهشة، بل أعلن عن جوائز حصرية لأصحاب التوقعات الصحيحة للفرق المتأهلة للمربع الذهبي.

وجاءت الجوائز المعلنة على النحو الآتي: الجائزة الأولى: «3 سحلب فواكه ومكسرات، والجائزة الثانية: ساعتان PS و2 شاي «خمسينة»، والجائزة الثالثة: واحد حمص الشام وواحد بليلة مكسرات، والجائزة الرابعة: حجر فواكه مانجا كيوي».

وعبَّر بعض الزبائن عن مواقفهم تجاه الحظر من دخول المقهى ومشاهدة المباريات، قائلاً عبر وسائل التواصل: «أشكر إدارة القهوة، خاصة المعلم حسين، على حسن الاستضافة، وسرعة الاستجابة لنزول المشاريب، وحُسن جودتها، وإن شاء الله مش آخر ماتش».