وفاة رجل الأعمال المصري عاصم علام عن 83 عاماً

المصدر: البيان

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توفي، اليوم، رجل الأعمال المصري عاصم علام، عن عمر ناهز 83 عاماً، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري.

ولد عاصم علام عام 1939، وهو رجل أعمال مصري بريطاني يملك شركة تصنيع مولدات صناعية، وتم إدراجه هو ونجله إيهاب في قائمة «صنداي تايمز» للأثرياء عام 2010.

وشهد عام 2010 استحواذ عاصم علام على نادي هال سيتي بعد اتفاقه مع المالك السابق روسيل بارتليت على شراء حصته مقابل جنيه إسترليني واحد لإنقاذ النادي من الأزمة المالية.

وفي عهده تأهل هال سيتي للدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، إضافة إلى صعود الفريق إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2014.

وأعرب نادي هال سيتي، في بيان رسمي، عن حزنه العميق بعد إعلان خبر وفاة مالكه السابق عاصم علام.

وقال النادي عبر «تويتر»: «يشعر هال سيتي بحزن عميق عندما علمنا بوفاة مالكنا السابق عاصم علام عن عمر يناهز 83 عاماً».

وأضاف: «نود أن نعرب عن خالص تعازينا لأسرة وأصدقاء عاصم في هذا الوقت الحزين».