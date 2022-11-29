جزائريان يصلان إلى مكة على دراجة نارية .. بعد مرورهما بـ 8 دول في 50 يوماً

المصدر: البيان

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وصل شابان جزائريان إلى مكة بالسعودية، على متن دراجة نارية، بعد أن انطلقا من بلادهما قبل حوالي شهرين.

وانطلق الثنائي الجزائري في 8 أكتوبر 2022 من الجزائر العاصمة باتجاه السعودية، واضعين نصب أعينهم الوصول إلى مكة بواسطة دراجتهما النارية.

وقطع الجزائريان وليد ودادي، ما مجموعه ثماني دول، انطلاقا من الجزائر ثم تونس وليبيا قبل أن يعبرا إلى تركيا في رحلة بحرية، ويواصلا رحلتهما إلى العراق وسوريا ولبنان وصولا إلى الأردن، ليحطا الرحال بالأراضي السعودية بعدها، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وبعد نجاحهما في تحديهما وصل الشابان الجزائريان إلى المدينة قبل توجههما الأحد، إلى مكة، لأداء مناسك العمرة.

وظهر الجزائريان في مقطع فيديو وهما على الدراجة عند وصولهما، وكشفا أن رحلتهما استغرقت 50 يوما، وقطعا خلالها 8 دول.