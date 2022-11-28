مثل أفلام هوليود.. 7 رجال يقتحمون مستشفى لقتل مجرم أدخل للعلاج

المصدر: أ ف ب

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أوقف سبعة رجال مسلحين الأحد بعدما دخلوا مستشفى في الإكوادور حيث احتجزوا أربعة رهائن، على ما أعلن الرئيس غييرمو لاسو الذي تعاني بلاده من عنف مرتبط بتجارة المخدرات.

وأوضحت السلطات أن الرجال السبعة دخلوا المستشفى قرابة الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (الساعة الواحدة ت غ) "لاغتيال الملقب كارا سوسيا" وهو مجرم أدخل المستشفى للعلاج بحسب الصحافة المحلية.

وأضافت السلطات أن المستشفى ومدينة تشونه الساحلية في جنوب غرب البلاد حيث تقع المؤسسة الاستشفائية "تحت السيطرة".

وكتب الرئيس في تغريدة أن عملية الشرطة "سمحت بتوقيف سبعة مجرمين وتحرير أربعة رهائن وانقاذ أرواح" في مستشفى نابليون دافيلا.

وكان المهاجمون السبعة مسلحين ببنادق ورشاشات واستخدموها لإطلاق النار على عناصر الشرطة من دون إصابتهم على ما أوضح المسؤول في الشرطة الجنرال إدوين نوغيرا.

وشهدت الإكوادور في السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في منسوب العنف من جانب عصابات إجرامية مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة أن الإكوادور هي ثالث بلد من حيث عمليات ضبط الكوكايين في 2020 مع 92,5 طنا من أصل 1424 طنا مضبوطة في كل أرجاء العالم وراء كولومبيا التي تتركز فيها 41 % من هذه العمليات والولايات المتحدة (11 %).