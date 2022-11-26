زيادة ضخمة لعدد السكان في مصر خلال 56 يوماً

المصدر: البيان

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وصل عدد سكان مصر في الداخل 104 ملايين و250 ألف نسمة، بزيادة ضخمة قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يوما.ً

ووفق موقع مصراوي أشار جهاز الإحصاء، في بيان اليوم السبت، إلى أن مصر تأتي في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقياً، والرابعة عشر عالمياً، حيث سجل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر من العام الجاري.

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 ملايين نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 ملايين نسمة، ثم الشرقية 7.8 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.8 ملايين نسمة، ثم المنيا 6.2 ملايين نسمة.

وجاءت بعد ذلك القليوبية بعدد سكان 6.1 ملايين نسمة، ثم سوهاج بعدد 5.7 ملايين نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 ملايين نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 ملايين نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين نسمة، والمنوفية 4.7 ملايين نسمة، والفيوم 4 ملايين نسمة، وكفر الشيخ 3.7 ملايين نسمة، وقنا 3.6 ملايين نسمة، وبني سويف 3.6 ملايين نسمة، وأسوان 1.6 مليون نسمة، ودمياط 1.6 مليون نسمة، والإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، والأقصر 1.4 مليون نسمة، وبورسعيد 788.9 ألف نسمة، والسويس 787.3 ألف نسمة.

كما وصل عدد سكان مطروح إلى 536.2 ألف نسمة، وشمال سيناء 450.5 ألف نسمة، والبحر الأحمر 399.5 ألف نسمة، والوادي الجديد 264.3 ألف نسمة، وجنوب سيناء 114.1 ألف نسمة.