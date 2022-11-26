«لقاح ثوري» يتصدى لكل أنواع الإنفلونزا

المصدر: دبي - البيان

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ذكرت تقارير طبية، أن باحثين تمكنوا من تطوير لقاح ثوري وُصف بـ«الخارق»، لأنه يستطيع التصدي لأي سلالة معروفة من الإنفلونزا، معتمداً في ذلك على تقنية جرى استخدامها في التطعيم ضد فيروس «كورونا». وهذا اللقاح الذي لا يزال في مرحلة تجريبية، لأنه لم يخضع للتجربة وسط البشر حتى الآن، أظهر حماية من نحو 20 نوعاً من الإنفلونزا، إلى جانب أنواع أخرى فرعية. وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن اللقاح تم تجريبه وسط الحيوان من قبل علماء في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، فكانت النتائج مشجعة للغاية.