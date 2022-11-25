وفاة طفل في مدرسة بريطانية بسبب تفش لبكتيريا غازية

المصدر: د ب ا

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توفي تلميذ/6 سنوات/ ويتلقى آخر العلاج في المستشفى، بعد تفش لبكتيريا غازية، في مدرسة ابتدائية في مقاطعة "سري" الإنجليزية.

وأكدت الوفاة كلير وينسلاد، مستشارة حماية الصحة لوكالة الأمن الصحي البريطاني بجنوب شرق المملكة المتحدة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وأضافت "نشعر بحزن بالغ لسماع وفاة تلميذ في مدرسة "أشفورد تشرتش أوف إنجلاند"، ونتعاطف مع أسرته وأصدقائه ومجتمع المدارس".

وتابعت "كإجراء احترازي، أوصينا بمضادات حيوية للتلاميذ والموظفين في نفس مجموعات العام، مثل الأفراد المصابين. قدمنا النصيحة للمدارس للمساعدة في منع حدوث المزيد من الحالات وسنواصل مراقبة الوضع".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أنه يعتقد أن التلاميذ في نفس مجموعة العام الدراسية ، فيما يتعافى الطفل الثاني في المستشفى.

وأضافت "بي.بي.سي" أن الطفلين أصيبا بالعدوى الغازية من "البكتيريا العقدية المجموعة ب"، المعروفة أيضا باسم "ستريب إيه " التي تسبب الحمى القرمزية.