عرس في البيت الأبيض

المصدر: أ ب

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قريباً للغاية ستتردد أغنية "هاهي العروس قادمة" في البيت الأبيض مرة أخرى.

إذ تتزوج نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبيتر نيل في الحديقة الجنوبية يوم السبت، في حفل الزفاف التاسع عشر الذي يشهده البيت الأبيض على مدار تاريخه.

قام صديق مشترك بتعريف نعومي بايدن (28 عاماً) ونيل (25 عاماً) على بعضهما قبل نحو أربع سنوات في نيويورك، وقال البيت الأبيض إن علاقتهما استمرت منذ ذلك الحين.

نعومي بايدن محامية، ووالدها هو هانتر بايدن، أما نيل فقد تخرج أخيراً في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا.

وسيقيم الزوجان في واشنطن.

تسعة من أصل 18 حفل زفاف موثقة في البيت الأبيض كانت لبنات رؤساء - آخرهم تريشيا، ابنة الرئيس ريتشارد نيكسون، عام 1971، وليندا ابنة الرئيس ليندون جونسون، عام 1967.

كما عقد الرئيس الأمريكي غروفر كليفلاند قرانه هناك أيضاً أثناء توليه منصبه.