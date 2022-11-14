"رحلة الملك".. أنيميشن يسبر أغوار محمد صلاح

المصدر: البيان

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أسماء كثيرة حفرت اسمها على جُدر التاريخ في شتى المجالات، وفي عصرنا الحديث تعد قصة نجاح نجم كرة القدم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، من أكثر القصص إلهاماً، فكانت هدفاً لصناع الدراما، لسبر أغوار هذا النجاح، وتوثيقها في عمل درامي يحفظ هذه الأسرار للأجيال.

وتحت عنوان "رحلة الملك"، يتتبع مسلسل الأنيميشن حياة النجم الدولي المصري محمد صلاح، وهو من تأليف هيثم عبدربه السيد، ويتولى إخراجه عمرو كمال.

يقول هيثم السيد: يستدعي العمل بداهة لعب صلاح لليفربول، وتحقيقه لأرقام قياسية، وقيادته لمنتخب مصر القومي، إضافة إلى مناضلته وهو صغير من أجل الذهاب إلى التمرين، وكذلك مساعدته الدائمة لأبناء بلدته.

وأضاف: هناك أمور لا يعرفها أحد عن صلاح مثل القصة الخاصة بمدرس التربية الرياضية في مدرسته الابتدائية، وأصدقاءه الذين كانوا يشاركونه اللعب، وتفاصيل طفولته، إضافة للعديد من الأسرار والمعلومات الأخرى التي لا يعرفها أحد عن صلاح، بحسب المؤلف الذي ذكر أنه أمضى 6 أشهر يجمع تلك المعلومات، حسب موقع "العربية نت".

سافر المؤلف إلى مدن كثيرة والتقى بأشخاص كثر من أجل كتابة المسلسل.. ويذكر أن الخطوة الأهم المنتظرة هي أن يقرأ صلاح بنفسه تلك الحلقات المكتوبة، كاشفاً أنه سينطلق في رحلة إلى مدينة ليفربول، وهو ما يخطط له منذ فترة طويلة.

وكشف السيد أن شركة إنتاج تراجعت عن المشروع في منتصف الطريق، بسبب طول الرحلة وإصراره على كتابة كل التفاصيل بصبر طويل. وأوضح أنه التقى بمنتج جديد واتفق معه على كافة الأمور قبل ثلاثة أشهر، وأكد أنه انتهى من الكتابة وستبدأ أولى الرحلات الفعلية للمسلسل في يناير المقبل.