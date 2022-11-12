تماسيح برية مهددة بالانقراض في هذا البلد.. كيف يمكن إنقاذها؟

المصدر: أ ب

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يقترح مربو التماسيح في تايلاند نهجا جديدا لإنقاذ الأعداد المتضائلة من تماسيح البرية المهددة بالانقراض في البلاد.

وهم يريدون تخفيف اللوائح المتعلقة بالتجارة عبر الحدود للزواحف وأجزائها لتعزيز الطلب على المنتجات المصنوعة من تلك التي تربى في الأسر.

في ظل تقديرات بوجود حوالي 100 تمساح سيامي فقط في البرية في تايلاند، فإن هذا النوع يوشك على الانقراض محليا. في غضون ذلك، يقوم مربو التماسيح بتربية الملايين من الحيوانات في الأسر، لكن الأمور لا تسير معهم أيضا على ما يرام. فقد دمرت جائحة فيروس كورونا مبيعات منتجاتهم بسبب توقف شبه كامل في السوق المربح للسياح الزائرين.

استجابة لذلك، تعمل صناعة التماسيح في تايلاند، التي تراجعت مبيعاتها السنوية البالغة 200 مليون دولار بنسبة 90٪ تقريبا خلال فترة الجائحة، على الترويج لحل ذي مسارين تأمل أن تستفيد منه وكذلك أنواع الزواحف. فضلا عن السعي إلى تخفيف اللوائح الصارمة على التجارة الدولية لمنتجاتهم، فإنهم يقودون جهودا لإعادة تزويد البرية بالتماسيح السيامية.

على الرغم من أن هذه الصناعة لها جذورها في صيد التماسيح البرية، إلا أن المربين والتجار يجادلون بأن الأعمال الزراعية الناجحة والمنظمة جيدا يمكن أن تساعد في رفع أعداد التماسيح البرية.

يعتقد المدافعون عن تخفيف قواعد التجارة أن التكاثر الناجح للتماسيح السيامية في المزارع يعني أن اصطيادها في البرية لم يعد فعالًا من حيث التكلفة، وستساعد الصناعة التجارية المزدهرة في تمويل مشاريع الحفظ.

ستقترح تايلاند تخفيف القواعد الخاصة بالتجارة في التماسيح السيامية خلال اجتماع الأسبوع المقبل في بنما يضم 184 دولة من دول معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض (سايتس).

يسعى الاقتراح التايلاندي إلى تغيير التصنيف الحالي للتماسيح السيامية من الملحق الأول، وهي فئة ذات قواعد تجارية صارمة للغاية للأنواع المعرضة للتهديد، إلى الملحق الثاني، وهي فئة ذات قواعد أكثر راحة تضع عبئا تنظيميا أقل على المشترين الذين يستوردون المنتجات.

قال يوسابونغ تيمسيريبوغ، رئيس (جمعية مزرعة التماسيح التايلاندية)، إن هذا سيساعد على إنعاش الصناعة المدمرة، مما يسمح بتصدير أسهل للحوم إلى دول مثل الصين، والأهم من ذلك، جلود التماسيح إلى العلامات التجارية الكبيرة للأزياء ولحقائب والأحذية في الخارج.. ستساعد القواعد المخففة تايلاند على التنافس مع الولايات المتحدة وزيمبابوي وأستراليا، وهي الدول المصدرة الرئيسية لأنواع التماسيح التي لا تندرج تحت فئة الأكثر عرضة للخطر.